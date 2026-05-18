Corrida da Semana S reúne quase mil participantes e transforma domingo em encontro de famílias em Campo Grande

Tênis coloridos, grupos de amigos, atletas experientes e famílias inteiras tomaram conta do entorno do Horto Florestal na manhã de domingo (17.05), durante o Circuito Sesc de Corridas, que encerrou a programação da Semana S em Campo Grande. Com quase mil inscrições, a corrida reuniu desde competidores em busca de pódio até pessoas que participaram apenas pela experiência de correr e caminhar em família.

Entre os primeiros a cruzar a linha de chegada dos 5 quilômetros estava João Augusto Neves, de 21 anos, que completou o percurso em 17 minutos e 19 segundos e conquistou o primeiro lugar geral masculino. Funcionário de TI em um frigorífico, ele contou que a corrida se tornou parte fundamental da própria vida.

“Eu não sou atleta profissional, mas treino certinho. A corrida me tirou da depressão e hoje me colocou no lugar mais alto do pódio dessa prova maravilhosa”, afirmou.

No feminino, a campeã foi Andréia Rocha da Silva, de 38 anos, que concluiu a prova em 19 minutos e 15 segundos. Vendedora de medicamentos, ela destacou que o esporte virou parte essencial da rotina e comemorou o resultado conquistado após um longo período de treinamento.

“O esporte hoje é essencial na minha vida. Ele melhora a cabeça, traz disciplina e qualidade de vida. E a prova estava impecável, organização muito boa e percurso excelente”, disse.

Mas a manhã também foi marcada por histórias que iam além da competição. Aos 67 anos, a aposentada Jussara Paim Dias participou da corrida ao lado do marido, do filho, da filha e do genro. Ela contou que começou a praticar atividade física há apenas um ano, incentivada pela filha, e que a corrida acabou virando programa de família.

“A gente começou por causa da saúde e gostou. Hoje todo mundo participa junto”, contou, ainda tentando recuperar o fôlego depois da prova.

O filho dela, o comprador Rito Dias Junior, afirmou que o circuito consegue reunir perfis muito diferentes justamente por ser acessível e pensado para participação coletiva.

“É uma corrida democrática. Tem caminhada, corrida, pessoas de todas as idades e o foco realmente é incentivar o esporte. E o melhor é que vira um momento de união”, destacou.

A vigilante Betânia Pinheiro Ferreiro de Matos também participou acompanhada da mãe e da filha Cecília, de apenas 7 anos, que já corre provas há cerca de quatro anos.

“Ela ama correr. É uma experiência muito boa participar juntas e incentivar desde cedo uma vida mais saudável”, afirmou.

Além da corrida e caminhada, o evento arrecadou mais de 2 toneladas de alimentos que serão destinados ao programa Mesa Brasil, reforçando o caráter social da programação da Semana S.

Segundo o diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello, o objetivo do circuito foi justamente aproximar tanto quem já pratica esporte quanto pessoas que ainda buscam iniciar uma atividade física.

“O Circuito Sesc de Corridas foi realmente maravilhoso, tanto para pessoas que já praticam esporte quanto para aquelas que ainda não fazem atividade física. Nós conseguimos atrair esse público e cumprir o objetivo da corrida e da caminhada”, afirmou.

A corrida encerrou a Semana S em Mato Grosso do Sul, que ao longo da semana reuniu programação gratuita em diferentes cidades do estado, com oficinas, palestras, atividades culturais, ações de saúde e shows nacionais.

Confira a lista dos vencedores:

5KM Masculino (Público Geral)

1º — João Neves

2º — Marcos de Souza Pinheiro

3º — Gustavo Bueno

4º — João Pedro Flores

5º — Leandro Steinhorst Goelzer

5KM Feminino (Público Geral)

1º — Andreia Rocha

2º — Fernanda Paiva Bastos Pereira

3º — Terezinha Najossa Santos

4º — Ana Carolina da Silva Matias

5º — Jaene dos Santos

5KM Feminino (Comerciário)

1º — Pricila Romero de Oliveira Lima

2º — Janaina Mascarenhas Gomes

3º — Rafaela Lobato

4º — Fernanda Osterberg da Silva Costa

5º — Bianca Morrone de Souza Pizarro

5KM Masculino (Comerciário)

1º — Marcos Vinicius Sena Correa

2º — Fabio Alberto Muniz Borges

3º — Edil Ernesto Ovelar Pizarro

4º — Marcos Jose Targino Nogueira

5º — Josimar Rocha Omar