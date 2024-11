Médico é esfaqueado no posto de saúde por homem em Douradina

Nesta manhã, o médico identificado como Edvandro Gil Braz morreu após ser esfaqueado dentro de um posto de saúde na cidade de Douradina.

De acordo com a polícia, O criminoso seria um homem que teria planejado o crime por não ter gostado do atendimento dado à esposa. Ele tenou fugir, mas foi preso e levado para a delegacia.

O médico ficou em estado gravíssimo e teve um quadro parada cardiorrespiratória. Evandro não resistiu e morreu.

A Prefeitura emitiu uma nota e decretou luto oficial.

O caso será investigado.

