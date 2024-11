Carro capota em estrada de terra após resgate de homem que se afogou no rio Sucuriú

Homem identificado como Romilton Faustino Oliveira, de 46 anos, morreu, nesse domingo (17), em Três Lagoas, distante 326 quilômetros de Campo Grande, após se afogar no rio Sucuriú.

Conforme informações do site JP News, a vítima estava em uma propriedade rural junto de amigos e familiares. Ao entrar na água para retirar um anzol que estava preso, se afogou e desapareceu no rio. As pesssoas presentes passaram a procurar por Romilton, que foi encontrado desacordado e boiando minutos depois.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas na tentativa de agilizar o socorro, a vítima foi colocada no interior de uma picape, com objetivo de encontrar os socorristas no meio do caminho.

Entretanto, o motorista do veículo perdeu o controle da direção em uma estrada de terra e capotou o automóvel. Um segundo carro apareceu e resgatou a vítima, levando o homem até a MS-320, onde foi socorrido pelos brigadistas. Entretanto, o homem não resistiu e morreu.

O local foi isolado para trabalho da Perícia e da Polícia Civil, que registrou o caso na delegacia da cidade como morte a esclarecer.

