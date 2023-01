Médica morre em colisão entre carros de passeio na MS-164

Acidente envolvendo dois carros na MS-164, próximo ao Distrito Itamarati, em Ponta Porã, cidade a 313 quilômetros de Campo Grande, vitimou a médica Ana Paula Lima Gimenez, de 38 anos, no início da tarde desta quarta-feira (25). Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas e levadas para o Hospital Regional da cidade.

Segundo informações, os dois carros colidiram de frente e um foi jogado para na área de mata às margens da rodovia com a força do impacto. Ana Paula, que conduzia um dos carros morreu na hora, antes mesmo do socorro chegar.

A princípio, os dois feridos seriam moradores de Campo Grande e foram encaminhados para o Hospital Regional de Ponta Porã. O estado de saúde ainda não foi divulgado. Ambos os veículos ficaram destruídos