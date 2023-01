Caminhão carregado com gás de cozinha tomba de pontilhão na Vila Popular

Carregando com gás GLP (Gás liquefeito de petróleo), conhecido como gás de cozinha, um caminhão tombou no pontilhão na avenida Duque de Caxias da Vila Popular, na tarde desta quarta-feira (25). O veículo foi parar na rua lateral Marco Antônio, com cabine e parte da carroceria de um lado da pista e traseira na avenida.

Segundo o motorista que conduzia o veículo, Irandir Antunes, de 50 anos, o caminhão perdeu o ar do freio enquanto subia e acabou não conseguindo continuar o trajeto, rumo à saída para Terenos. “Eu estava subindo a ponte e senti ele perdendo o ar, eu parei e senti ele descendo de ré e joguei para a lateral, para não pegar nos motorista que vinham atrás”, disse.

A carga de gás de responsabilidade da Copagaz terá que ser guinchada dentro dos procedimentos da empresa, conforme os responsáveis o trabalho de remoção da carga deve surtar de 5 a 6 horas. A rua onde o caminhão caiu foi isolada pelo Corpo de Bombeiros para que não haja incidentes com o material, que é inflamável.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

