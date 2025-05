Mecânico condenado por estupro de vulnerável é preso em Amambai

Um homem de 10 anos de prisão por estupro de vulnerável foi capturado nesta quarta-feira (21) na Vila Planalto, em Amambai, a cerca de 350 km de Campo Grande. O condenado, identificado apenas como mecânico, já possuía sentença definitiva e cumprirá a pena em regime fechado.

A prisão foi realizada por agentes da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), como parte de uma operação que resultou na detenção de três indivíduos acusados de crimes semelhantes no interior do estado.

Segundo a polícia, o mandado de prisão foi cumprido após a condenação do homem, quando não há mais possibilidade de recurso. Ele foi localizado na região urbana da cidade e não apresentou resistência à abordagem. Após a prisão, foi encaminhado à delegacia local e, posteriormente, será transferido para uma unidade prisional.

Outras duas prisões foram efetuadas no mesmo dia. Em Itaquiraí, um jovem de 27 anos foi preso preventivamente pela manhã. Já à tarde, na Aldeia Limão Verde, zona rural de Amambai, outro homem também foi detido. Ambos estão envolvidos em investigações ou já respondem por crimes de estupro de vulnerável.

