Vítima de suposto estelionatário emocional alerta mulheres após perder R$ 229 mil

Um homem suspeito de aplicar golpes usando relações afetivas como instrumento de manipulação financeira prestou depoimento nessa terça-feira (20) na delegacia de Fátima do Sul. Identificado apenas pelas iniciais T.R.F.L., o suspeito é investigado por estelionato emocional, calúnia no contexto de violência doméstica e suposto envolvimento em esquemas financeiros com ativos virtuais. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) apreendeu uma caminhonete registrada em nome de uma das vítimas.

Segundo apuração do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, o caso ganhou força após denúncias de duas mulheres que relataram ter sido enganadas pelo suspeito em relacionamentos duradouros, marcados por manipulação emocional e prejuízos financeiros.

Uma das vítimas, identificada nesta reportagem como Ana (nome fictício), afirmou ter mantido um relacionamento de dois anos com T.R.F.L. Ela contou que o suspeito chegou a conquistar a confiança de seus filhos e da família. “Ele sempre foi muito querido aqui em casa. Um amor pros meus filhos, muito sedutor, muito maravilhoso”, disse.

Segundo Ana, o homem manteve dois relacionamentos ao mesmo tempo sem que a outra mulher soubesse. “Enquanto namorava com ela, ele continuava vindo à minha casa, principalmente quando eu estava doente. Só depois descobri que ele dizia a ela que estava solteiro havia meses”, afirmou.

Ela também relatou que o padrão de comportamento se repetia. “Ele se instalava na casa da gente, levava as coisas dele, e depois já não ia mais embora. É muito sedutor, muito atencioso, e isso dificulta até você colocar limites.”

Ana estima ter tido um prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 229 mil, entre empréstimos consignados e transferências diretas. “O primeiro valor mais alto foi de R$ 35 mil para ele quitar um carro. Depois, quando já estava com a outra, ele usou esse carro para conseguir mais dinheiro”, relatou.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado em Campo Grande na última sexta-feira (16), entre junho de 2023 e maio de 2025, o suspeito teria obtido cerca de R$ 229 mil por meio de vantagens ilícitas, envolvendo falsas promessas financeiras e enganos afetivos. O caso está sendo investigado pela DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

A Justiça concedeu medida protetiva a Ana após ela relatar temor por possíveis retaliações. “Eu tô com muito medo do que ele possa fazer. Tenho a medida protetiva, mas queria que ele simplesmente parasse. Já enganou muita gente”, declarou. Abalada emocionalmente, a vítima espera que a investigação sirva de alerta e encoraje outras mulheres a denunciarem ou se protegerem de situações semelhantes.

Ontem (20), a Polícia Civil de Fátima do Sul apreendeu a caminhonete financiada por Maria, que será devolvida à vítima. O delegado Cristiano Hein informou que, embora o suspeito tenha sido ouvido, não houve prisão, apenas a apreensão do veículo. “Os boletins de estelionato foram registrados em Campo Grande. Foi apreendido um veículo e encaminhado ao Detran, atualizado o endereço do autor e determinado o envio de cópia do BO para a Capital, onde a investigação vai prosseguir”, explicou.

Segundo relatos da própria família do investigado, outra ex-companheira de T.R.F.L. também teria passado por situações semelhantes, mas não chegou a registrar boletim de ocorrência. As recentes vítimas acreditam que a divulgação do caso pode ajudar na identificação de novos crimes e impedir que ele continue agindo impunemente.

Cabe ressaltar que os nomes das vítimas mencionadas nesta reportagem (Ana e Maria) foram alterados para preservar suas identidades. A medida segue princípios éticos do jornalismo e visa garantir a segurança e a privacidade das envolvidas, em especial por se tratar de um caso que envolve violência contra a mulher, estelionato emocional e medida protetiva judicial. O processo segue em investigação.

Como funciona o love bombing)?

O exagero no romantismo pode ser cilada. Segundo a psicóloga Simone S. Cougo, demonstrações de afeto mais intensas e frequentes costumam fazer parte dos inícios de relacionamento, mas é preciso atenção aos exageros. Nem toda declaração apaixonada indica um relacionamento abusivo, porém, quando a pessoa não respeita os limites do outro — mesmo após ser alertada —, isso já é um sinal de alerta.

Conhecida como love bombing (ou bombardeio de amor), a prática consiste em uma fase de intensa sedução e demonstrações exageradas de carinho, atenção e promessas. O perigo está nas cobranças que surgem em seguida e nas frustrações causadas pela manipulação emocional. “Se você fala para o outro que precisa ir com calma e isso não é respeitado, evidentemente a pessoa tem problemas em respeitar limites”, explica a psicóloga.

Esse tipo de abordagem é comum em casos de estelionato emocional, como o que está sendo investigado em Fátima do Sul, onde mulheres relataram prejuízos financeiros e psicológicos após relacionamentos com o suspeito. A identificação precoce desse comportamento pode ser fundamental para evitar abusos mais graves.

Por Suelen Morales

