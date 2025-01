Mecânico capota carro sob efeito de álcool após fugir de abordagem policial, no bairro Jardim Noroeste

Na Madrugada deste sábado (25), um mecânico, de 22 anos, capotou o carro da empresa durante fuga do Batalhão de Choque da PM (Polícia Militar), no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Segundo informações policiais, o veículo, um Citroen C3, transitava em alta velocidade pela via.

Ao avistar os policiais, o motorista quase colidiu contra um poste e recebeu de parada, mas desobedeceu. O jovem perdeu o controle do veículo, não conseguiu realizar uma curva e capotou o carro diversas vezes. Quando abordado novamente, o indivíduo se mostrou estar sob efeito de álcool. O teste do bafômetro indicou 0,74 mg/L de álcool.

Questionado sobre o veículo, o rapaz afirmou ser mecânico e que o dono da empresa onde trabalha havia emprestado o carro para a realização de um serviço. No momento, os policiais não conseguiram entrar em contato com o proprietário, e o veículo foi removido para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

O homem foi preso em flagrante e levado a delegacia para realizar as devidas providências.