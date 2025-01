Dois suspeitos são detidos com arma de fogo e envolvimento com facções em Sonora

Na madrugada deste sábado (25), a Polícia Militar de Sonora, município localizado a 361 quilômetros de Campo Grande, prendeu um jovem de 22 anos e apreendeu um adolescente após uma denúncia anônima que relatava a presença de dois indivíduos se identificando como membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) e exibindo uma arma de fogo.

Segundo a polícia, os suspeitos estavam abordando pessoas nas proximidades da região central da cidade e questionando quem seria integrante do Comando Vermelho (CV). Imediatamente, equipes de patrulhamento foram acionadas e localizaram os indivíduos.

Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal e, com o jovem de 22 anos, foi encontrada uma pistola Taurus PT 99 AFS calibre 9mm, carregada com 16 munições – uma na câmara e 15 no carregador. O jovem confessou ter adquirido a arma recentemente devido aos conflitos entre facções criminosas, justificando seu porte de arma.

Diante do flagrante, o jovem foi preso e o adolescente foi apreendido. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sonora, onde foram apresentados à autoridade competente.

