IFMS divulga 2ª chamada para cursos técnicos com 1.760 vagas e matrículas abertas até 30 de Janeiro

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou, nesta sexta-feira (24), a segunda chamada para matrícula nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, com 1.760 vagas disponíveis em 11 municípios do estado. A matrícula deve ser realizada online entre os dias 27 e 30 de janeiro, por meio do Sistema On-line de Matrícula, utilizando o login do Gov.br.

Documentos necessários

Os candidatos precisam anexar documentos como histórico escolar, identificação com foto, foto 3×4 ou selfie, e a DVA (Declaração de Vacinação Atualizada). Para quem não tem acesso à internet, também será possível realizar a matrícula presencialmente nas Centrais de Relacionamento de cada campus.

Vagas

Metade das vagas é reservada para estudantes que cursaram todas as séries do ensino fundamental em escola pública, sendo uma parte destinada a alunos com renda per capita inferior a um salário mínimo e outra parte para estudantes com qualquer faixa de renda. Há ainda vagas reservadas para negros, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

O início das aulas está previsto para março de 2025.

Também foi divulgada a lista de espera para o Exame de Seleção 2025. Os candidatos devem confirmar o interesse em continuar na lista até as datas indicadas no edital. Caso contrário, perderão o direito às vagas remanescentes.

Os cursos oferecidos são técnicos, permitindo que os estudantes cursam simultaneamente o ensino médio e disciplinas específicas de um curso técnico, preparando-os para o mercado de trabalho e para a continuidade dos estudos em um curso superior.