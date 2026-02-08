Mau cheiro em prédio leva à descoberta de corpo em apartamento em Campo Grande

O forte odor que se espalhava pelo corredor de um prédio residencial resultou na descoberta do corpo de um jovem de 25 anos em um apartamento no Bairro Pioneiros, em Campo Grande. O caso foi registrado na manhã desse sábado (7). De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem um possível achado de cadáver no condomínio. Quando a equipe chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já estava presente.
O corpo foi encontrado no quarto do apartamento 407, no bloco 01. O imóvel estava trancado e, diante do mau cheiro percebido no corredor, o zelador utilizou uma chave reserva para abrir a porta. Ao constatar que havia um corpo em avançado estado de decomposição, ele fechou o apartamento e aguardou a chegada da polícia.
Conforme consulta aos sistemas policiais, a vítima possuía registro anterior por tentativa de suicídio, o que levantou a possibilidade de que a morte tenha sido causada por suicídio. Apesar disso, a ocorrência foi registrada oficialmente como achado de cadáver.
A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos no local. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi removido por uma funerária e encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exames.
O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado para esclarecimento das circunstâncias da morte.
