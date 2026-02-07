Homem é preso por tráfico com cocaína perto de escola em Dourados

Um homem de 28 anos foi preso na tarde de sexta-feira (6), em Dourados, suspeito de tráfico de drogas. Ele foi flagrado com porções de cocaína em uma pochete, ao lado de uma motocicleta, na Vila Industrial. A prisão ocorreu nas proximidades de uma escola municipal.

De acordo com a Polícia Milita e o site local Dourados News, equipes do Getam do 3º Batalhão realizavam rondas por volta das 17h quando perceberam uma motocicleta Yamaha XT 660 estacionada na Rua Cabral, ao lado da Praça do Cinquentenário. O suspeito estava próximo ao veículo e foi abordado.

Durante a revista, os policiais encontraram 32 porções de cocaína e R$ 200 em dinheiro dentro da pochete que ele carregava. A principal suspeita é de que o homem atuava na entrega de entorpecentes, no chamado sistema de “disk-drogas”, utilizando a motocicleta para fazer as entregas.

O local da abordagem fica nas imediações da Escola Municipal Maria da Rosa Antunes da Silveira Câmara, o que caracteriza agravante previsto em lei para o crime de tráfico de drogas.

O suspeito foi encaminhado à Depac de Dourados, onde permanece preso à disposição da Justiça.