Naviraiense vence fora de casa e assume vice-liderança, enquanto Aquidauana sofre empate no fim do estadual

A abertura da quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi marcada por emoção, viradas e gols decisivos nos minutos finais. Na tarde desse sábado (7), o CE Naviraiense venceu o FC Pantanal por 3 a 2, fora de casa, assumindo provisoriamente a vice-liderança da competição. Já em Aquidauana, o time da casa voltou a ser castigado nos acréscimos e apenas empatou em 1 a 1 com o Corumbaense, permanecendo sem vitórias na Série A.
No Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o Naviraiense mostrou eficiência e poder de reação para conquistar mais três pontos longe de seus domínios. Logo aos três minutos, após sequência de escanteios, João Carlos acertou um chute forte de fora da área, no ângulo direito do goleiro Rhuan, abrindo o placar para o Jacaré do Conesul. Aos 25, em rápido contra-ataque, João Carlos serviu Augusto, que finalizou da entrada da área; a bola ainda tocou na trave antes de entrar, ampliando para 2 a 0.
O Pantanal voltou melhor no segundo tempo e diminuiu logo aos três minutos, com João Lucas cobrando pênalti após falta de Negueba sobre Gustavo Corona. A pressão dos donos da casa seguiu até o empate, aos 43 minutos, quando Max arriscou de fora da área e contou com desvio na zaga para vencer o goleiro Denison. Quando o empate parecia definido, o Naviraiense marcou o gol da vitória aos 45 minutos: Augusto cobrou escanteio, o goleiro Rhuan tentou socar a bola, mas acabou acertando Eduardo Brito, que viu a bola morrer no fundo da rede.
Com o resultado, o Naviraiense chegou aos dez pontos, ficando a apenas um do líder Operário FC, e mantém a segunda colocação caso o Bataguassu não vença o Ivinhema. O Pantanal, com sete pontos, corre o risco de perder posição no complemento da rodada.
Já no Estádio Noroeste, o CR Aquidauana voltou a lamentar um gol sofrido nos minutos finais. Após um primeiro tempo sem gols, o Tricolor saiu na frente aos 11 minutos da etapa final. Ataliba foi derrubado na área por Vinícius Silva, e Wesley Pacheco converteu o pênalti, deslocando o goleiro Zé Augusto.
A vitória parcial do Aquidauana, no entanto, não resistiu até o apito final. Aos 46 minutos, em cobrança de falta pela esquerda, Clayton levantou a bola na área, a defesa afastou parcialmente e, na sequência, Gustavo Clarindo cruzou rasteiro para Fábio desviar e garantir o empate do Corumbaense.
Com o 1 a 1, Aquidauana e Corumbaense chegaram a três pontos cada e seguem nas últimas posições da tabela, ameaçados pela zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Aquidauana visita o Águia Negra, em Rio Brilhante, enquanto o Corumbaense recebe o Ivinhema.
