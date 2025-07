Mato Grosso do Sul lidera apreensões de cocaína no país com 8,3 toneladas em seis meses, segundo PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 8,3 toneladas de cocaína em rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul entre janeiro e junho de 2025. O Estado ocupa o primeiro lugar no ranking nacional divulgado nesta segunda-feira (28), impulsionado por sua posição estratégica na fronteira com a Bolívia e pelo uso intenso da BR-262 como principal corredor do tráfico internacional de drogas.

Em todo o Brasil, a PRF retirou 24,9 toneladas de cocaína de circulação no primeiro semestre deste ano, um aumento de 18,89% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram apreendidas 21 toneladas. A maior parte do entorpecente veio de regiões de fronteira e tinha como destino os grandes centros urbanos e portos, utilizados como rotas de exportação para a Europa e Oceania.

Mais da metade das apreensões realizadas em Mato Grosso do Sul ocorreram na BR-262, rodovia que atravessa o estado de oeste a leste e conecta a fronteira com Corumbá a Campo Grande e outras regiões do país. Um dos casos mais inusitados do semestre ocorreu em Terenos, onde agentes da PRF encontraram 162 quilos de cocaína escondidos dentro de um caixão transportado por um carro funerário vindo de Corumbá.

Além de Mato Grosso do Sul, outros estados também se destacaram no volume de apreensões. Mato Grosso registrou 4,2 toneladas, metade delas localizadas na BR-364, enquanto o Paraná somou 2 toneladas, com destaque para a BR-487. A droga, segundo a PRF, entra principalmente pelas fronteiras com a Bolívia e o Paraguai.

Fora do Centro-Oeste, ações relevantes também foram registradas. No Pará, 496 quilos de cocaína foram encontrados escondidos entre abacaxis em um caminhão na BR-155, no município de Pau D’Arco. Já na Paraíba, a maior apreensão do ano ocorreu na BR-101: 1,3 tonelada da droga.

A PRF explica que as quadrilhas têm optado cada vez mais pelo transporte terrestre, uma vez que os portos marítimos estão sob controle internacional mais rigoroso. O Brasil possui cerca de 75 mil quilômetros de rodovias federais e aproximadamente 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres, características que favorecem a movimentação de grupos criminosos pelo interior do país.

A polícia reforça que o combate ao tráfico nas estradas federais seguirá intensificado, especialmente nas regiões de fronteira, para frear o avanço das organizações criminosas e reduzir o impacto das drogas nos centros urbanos brasileiros e no mercado internacional.

