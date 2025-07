Jovem de 24 anos morre em acidente enquanto realizava entrega de marmita em Água Clara

Um jovem de 24 anos, identificado como Luis Fernando, perdeu a vida na manhã desta segunda-feira (28) após se envolver em um acidente de trânsito na rodovia MS-324, em Água Clara, cidade localizada a cerca de 190 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações iniciais, o acidente aconteceu por volta das 8h. Luis estava a serviço, realizando a entrega de marmitas a trabalhadores de uma empresa da região, quando o ocorrido foi registrado. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas.

O responsável pela empresa onde Luis trabalhava contou à polícia que estava em viagem, no estado de Minas Gerais, no momento da tragédia. Ele também informou que o jovem havia sido contratado há cerca de três meses e que, no dia do acidente, estava encarregado da distribuição das refeições aos demais funcionários.

Luis chegou a receber atendimento de emergência, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu enquanto era encaminhado ao hospital.