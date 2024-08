Homem morre após picape capotar na Avenida Gury Marques

Homem com identificação não divulgada morreu, na tarde desta terça-feira (6), na Avenida Gury Marques, região bairro Universitário, em Campo Grande, após a picape em que ele estava capotar na pista.

De acordo com informações, a vítima seguia no veículo VW Saveiro, que pertence a um restaurante de sushi, com mais duas pessoas, no sentido centro-bairro.

Ainda não se sabe o motivo, mas o motorista perdeu o controle e capotou na pista. A vítima acabou morrendo ainda no local devido os ferimentos. As outras duas pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa.

O automóvel ficou completamente destruído e parou de lado no canteiro da avenida. Parte da via está fechada até a chegada da perícia e da Polícia Civil.

