Preço da laranja recua e se torna destaque entre os itens do hortifrúti

Consumidor escolhendo laranja e suco da fruta expostos para venda - Foto: Nilson Figueiredo
Consumidor escolhendo laranja e suco da fruta expostos para venda - Foto: Nilson Figueiredo

Fruta apresentou valores mais acessíveis nesta semana, mas consumidores ainda enfrentam variações expressivas em produtos essenciais

Conforme pesquisa realizada pelo jornal O Estado, os preços da cesta básica voltaram a apresentar oscilações nesta semana em Campo Grande. O principal destaque do levantamento foi a redução no preço da laranja, uma das frutas mais consumidas pelas famílias e que apresentou valores mais acessíveis nos supermercados pesquisados. O quilo da fruta foi encontrado entre R$ 3,49 e R$ 4,49, reforçando a tendência de alívio para o consumidor no setor de hortifrúti. A diferença entre o menor e o maior preço chegou a aproximadamente 28,6%.

Entre os itens do hortifrúti, a maior variação continua sendo observada no alho. O produto foi encontrado entre R$ 17,99 e R$ 37,90 o quilo, registrando uma diferença superior a 110% entre os extremos. O tomate também apresentou forte oscilação, variando de R$ 9,89 a R$ 12,99. Já a cebola foi encontrada entre R$ 4,99 e R$ 6,99, enquanto a banana nanica variou de R$ 4,49 a R$ 5,99 e a maçã apresentou preços entre R$ 5,65 e R$ 9,99 o quilo.

Nos produtos básicos da alimentação, o arroz foi encontrado entre R$ 14,89 e R$ 17,59. O feijão carioca apresentou preços entre R$ 7,99 e R$ 10,75, enquanto o óleo de soja variou de R$ 5,89 a R$ 7,09. O açúcar refinado foi encontrado entre R$ 5,19 e R$ 6,79. O café segue entre os itens que mais impactam o orçamento das famílias. O pacote de 500 gramas do Três Corações foi encontrado entre R$ 24,89 e R$ 29,98, mantendo preços elevados nos supermercados pesquisados.

Nas proteínas, o quilo do frango congelado apresentou valores entre R$ 9,89 e R$ 11,99. O coxão mole registrou uma das maiores diferenças da pesquisa, variando entre R$ 39,89 e R$ 49,90 o quilo. Já a paleta suína foi encontrada entre R$ 12,89 e R$ 16,90. Entre os derivados do leite, o litro do leite integral variou de R$ 4,99 a R$ 5,99, enquanto a margarina de 500 gramas foi encontrada entre R$ 8,99 e R$ 10,98.

Os produtos de limpeza e higiene também apresentaram diferenças significativas entre os estabelecimentos. O sabão em pó de 1,6 quilo variou entre R$ 26,90 e R$ 27,99, o sabão em barra foi encontrado entre R$ 10,98 e R$ 16,49, e o detergente apresentou preços entre R$ 2,89 e R$ 3,29. Já o papel higiênico de 12 rolos variou de R$ 15,90 a R$ 30,35, uma das maiores diferenças registradas nesta semana.

 

Por Polyana Vera

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