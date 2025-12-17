Finais da Copa do Brasil e Intercontinental movimentam quarta-feira decisiva para grandes torcidas

A quarta-feira (17) será de fortes emoções para três das principais torcidas do futebol brasileiro. Flamengo, Corinthians e Vasco entram em campo em decisões que encerram a temporada com a possibilidade de conquistas importantes e vagas em competições internacionais.

O primeiro compromisso do dia envolve o Flamengo, que disputa a final da Copa Intercontinental, antigo Mundial de Clubes, contra o Paris Saint-Germain. A partida está marcada para as 13h (horário de MS). Para chegar à decisão, o Rubro-Negro eliminou o mexicano Cruz Azul e o egípcio Pyramids. Já o PSG entra diretamente na fase final do torneio.

Campeão mundial em 1981, o Flamengo busca o segundo título intercontinental da história. Em 2019, a equipe foi vice-campeã ao perder a final para o Liverpool, e em 2022 acabou eliminada na semifinal pelo Al Hilal. A provável escalação do time comandado por Filipe Luís tem Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata (Cebolinha) e Bruno Henrique.

O PSG, treinado por Luis Henrique, deve iniciar a final com Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Doué e Barcola.

Mais tarde, a partir das 20h30, a atenção se volta para São Paulo, onde Corinthians e Vasco se enfrentam na Neo Química Arena, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A partida marca o início da disputa pelo título nacional, que será decidido em dois confrontos.

O Corinthians, sob comando de Dorival Júnior, deve entrar em campo com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez (Raniele), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Carrillo); Memphis Depay e Yuri Alberto. O Vasco, treinado por Fernando Diniz, tem como provável escalação Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

A partida de volta da final da Copa do Brasil está marcada para domingo, às 17h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Além do título, o campeão garante vaga direta na próxima edição da Libertadores da América.

Agenda e onde assistir

– Copa Intercontinental: 13h — PSG x Flamengo (Globo, Sportv e Cazé TV)

– Copa do Brasil: 20h30 — Corinthians x Vasco (Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime)

