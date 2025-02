Mandados são cumpridos em Campo Grande durante operação contra esquema criminoso em presídio

Ação investiga corrupção e tráfico de drogas envolvendo policiais penais e detentos em unidade prisional de Pernambuco.

Campo Grande foi um dos alvos da Operação La Catedral, deflagrada na manhã desta terça-feira (25) para desarticular um esquema criminoso dentro do Presídio de Igarassu, em Pernambuco. O grupo, composto por policiais penais e detentos, é suspeito de corrupção, tráfico de drogas e uso indevido de sistemas internos para favorecer presos.

Ao todo, foram expedidos nove mandados de prisão preventiva, 12 de busca e apreensão, dois afastamentos de função e o sequestro de bens dos investigados. Além da capital sul-mato-grossense, as medidas foram cumpridas em Recife, Paulista, Goiana, Carpina, Abreu e Lima e Itapissuma, todas em Pernambuco.

As investigações começaram após a identificação de um detento que coordenava atividades ilícitas dentro do presídio com a ajuda de servidores. Os envolvidos podem responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção, prevaricação e facilitação da entrada de celulares na unidade.

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen) afirmou que nenhum policial penal do Estado está envolvido na investigação e que não houve mandados cumpridos em presídios locais.

