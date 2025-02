Dois são presos em flagrante pela PF por transpotarem 226,9 kg de maconha em veículos

Nesta segunda-feira (24), foram apreendidos 226,9 kg de maconha pela Polícia Federal apreendeu,na BR-158 em Brasilândia/MS.

Um bloqueio acontecia na rodovia BR-158, no sentido Brasilândia-Três Lagoas, quando dois veículos foram abordados, um deles estava carregado com a carga de maconha, distribuída em tabletes prensados e sacos plásticos embalados à vácuo.

Os motoristas afirmaram que estavam transportando a droga, e que o outro veículo realizava a função de batedor. Os dois condutores acabaram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Os dois veículos também foram apreendidos.

