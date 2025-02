Adolescente é apreendido por furto de motocicleta em Três Lagoas

Jovem de 17 anos já havia sido internado por outros crimes e é suspeito de ao menos 12 furtos de motos na cidade

Na tarde de ontem (24), a Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da 3ª Delegacia de Polícia (3DP), apreendeu em flagrante um adolescente de 17 anos, suspeito de furtar uma motocicleta Honda Biz no bairro Santa Terezinha.

O jovem já é conhecido pelas autoridades e possui um histórico de crimes, sendo apontado como responsável por pelo menos 12 furtos de motocicletas na cidade. Essa é a segunda vez que ele é apreendido pela Polícia Civil. Em 2024, chegou a ser internado na Unidade Educacional de Internação (UNEI) de Três Lagoas e, antes disso, cumpriu medida socioeducativa na Fundação Casa, em São Paulo.

Após investigações e buscas, a motocicleta furtada foi encontrada em uma área de mata nos fundos da invasão do bairro São João. Com a reincidência do adolescente, o delegado responsável pelo caso solicitou sua internação provisória.

Segundo informações, o veículo foi devolvido ao proprietário.