Mandados de busca e apreensão são cumpridos na casa de foragidos envolvidos num homicídio em Corumbá

Na manhã de hoje (03), a Polícia Civil, realizou operação conjunta entre as unidades policiais da Regional de Corumbá, para cumprir mandados de busca e apreensão contra os suspeitos do homicídio ocorrido no dia 01 de janeiro de 2025, na cidade de Corumbá.

Conforme apurado, a vítima Wellington Xavier Castelo foi executada em razão de vários conflitos envolvendo as famílias dos envolvidos. Os suspeitos estão foragidos desde a expedição dos mandados de prisão.

Durante as buscas realizadas nos endereços dos autores, foram apreendidas imagens, aparelhos celulares e outros objetos que serão analisados para auxiliar no andamento das investigações.

A Polícia Civil segue empenhada na localização dos autores. A polícia procura qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos e pede a população ajuda e que a denúncia pode ser comunicada, de forma anônima, pelo Disque Denúncia: 3234-7111 e 3226-1090.

Confira as imagens dos foragidos:

Com informações da Polícia Civil.