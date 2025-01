Mulher morre ao bater caminhonete de frente com caminhão na BR-159 por conta da chuva

Mulher identificada como Idevane Gomes de Paula, de 59 anos, morreu, na tarde desta sexta-feira (3), entre Paranaíba e Aparecida do Taboado, após bater a caminhonete que conduzia de frente com um caminhão.

A vítima seguia em uma Toyota Hillux, quando em certo trecho perdeu a visibilidade por conta da chuva. Nesse momento, invadiu a pista contrária e causou a colisão frontal. O veículo ficou completamente destruído e a motorista morreu na hora.

Equipes da Concessionária Way 112 que administra a rodovia estão no local e prestaram os primeiros atendimentos e a rodovia chegou a ser interditada. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada assim com peritos para saber as causas do acidente.

Não há informações até o momento da quantidade de pessoas feridas ou que estavam nos veículos envolvidos no acidente.

