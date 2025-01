Homem é preso pelo DOF por tráfico de drogas

Na madrugada desta sexta-feira (3), os policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam um homem de 29 anos de idade por tráfico de drogas. Ele seguia em um veículo GM Celta preto carregado com 22 quilos de maconha.

Os militares faziam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-040, quando deram a ordem de parada ao condutor que desobedeceu, acelerou o veículo e seguiu em alta velocidade em direção à cidade de Santa Rita do Pardo.

Alguns quilômetros depois, o homem perdeu o controle da direção de saiu da pista, abandonou o veículo e tentou correr a pé, mas foi alcançado e detido. Questionado sobre a droga, ele contou pegou o Celta já carregado em Campo Grande e que foi contratado para entregá-lo em Santa Rita do Pardo.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil da referida cidade. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 60mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas.