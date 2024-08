Mais um! Incêndio devasta terrenos no Bairro Ana Maria do Couto e aumenta preocupações com queimadas

Na madrugada desta sexta-feira (2), moradores do Bairro Ana Maria do Couto, localizado na região oeste de Campo Grande, foram surpreendidos por um incêndio que devastou terrenos localizados entre a Avenida José Barbosa Rodrigues e a Rua Maria Luiza dos Santos. A extensão do fogo, visível mesmo à distância, resultou em uma paisagem coberta de cinzas e fumaça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h e, após uma intensa operação que envolveu o uso de 4 mil litros de água, abafadores e assopradores, conseguiram controlar as chamas por volta das 7h30. Segundo informado pelos bombeiros, aproximadamente 2 hectares do terreno foram queimados.

O fogo se espalhou rapidamente, impulsionado pelo vento que levou fagulhas ao mato seco, cenário que contribuiu para a rápida propagação das chamas. Além do terreno principal, outros dois terrenos na rua Dr. Francisco Torraca, a apenas uma quadra de distância, também foram consumidos pelo fogo.

Moradores relataram que este é o primeiro incidente do ano, mas destacaram que situações similares são frequentes na região e acreditam que, provavelmente são incêndios criminosos, pois sempre tem gente querendo queimar lixo.

Além dos danos ambientais e à saúde, as queimadas também geram transtornos significativos para os moradores. De acordo com dados da Energisa MS, em 2023, foram registradas 15 ocorrências de queimadas que causaram a interrupção do fornecimento de energia para 15.709 clientes. Somente este ano, de janeiro até agora, já foram registradas 24 ocorrências, afetando 6.262 clientes.

