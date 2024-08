Homem é preso em coxim por cárcere privado e ameaça

No final da tarde da última segunda-feira (29), a Polícia Civil, por meio de equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim-MS, efetuou a prisão de um homem de 26 anos, por ameaça, cárcere privado e violência psicológica contra a convivente, de 36 anos de idade.

A vítima compareceu na DAM, bastante abalada e emocionada, relatando que estava sendo mantida em cárcere por seu convivente há três dias, e que, naquele momento, havia conseguido empreender fugir e pedir ajuda em um estabelecimento comercial nas imediações de sua residência. Ela relatou que estava sendo reiteradamente ameaçada, impedida de manter contato com familiares e de sair de sua residência.

Ainda, relatou ter sido agredida anteriormente pelo convivente, com quem estava morando há seis meses. Com isso, foi determinada a condução do indivíduo até a delegacia.

O autor foi encontrado no Bairro Piracema. Em interrogatório, ele reconheceu que teria ocorrido uma discussão, mas negou o cometimento dos crimes a ele imputado.

O criminoso foi autuado em flagrante, passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva, pelo Poder Judiciário. O autor já possui diversos outros procedimentos de crimes relacionados à violência doméstica com outras conviventes.

