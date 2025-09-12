Mais de meia tonelada de drogas é apreendida em veículo abandonado em Maracaju

Fiat Uno carregado com maconha e skunk foi encontrado às margens da MS-164; ninguém foi preso

Um carro carregado com mais de meia tonelada de drogas foi apreendido na madrugada desta sexta-feira (12) em Maracaju, município a 160 km de Campo Grande. O Fiat Uno estava abandonado às margens da MS-164, próximo ao distrito de Vista Alegre, com tabletes de maconha e porções de skunk.

De acordo com a ocorrência, durante patrulhamento, policiais receberam denúncia sobre o veículo parado em situação suspeita na rodovia. Na vistoria, foram encontrados 528 quilos de maconha e 2 quilos de skunk, droga conhecida como “supermaconha”.

Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A carga foi avaliada em cerca de R$ 1,4 milhão e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

