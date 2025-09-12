Briga entre jovens reúne cerca de 40 pessoas no Cophavila, em Campo Grande

Confronto começou em frente a escola estadual e voltou a ocorrer minutos depois em avenida próxima

Uma briga envolvendo dezenas de jovens chamou a atenção no fim da tarde de ontem (11) no bairro Coophavila II, em Campo Grande. O primeiro tumulto aconteceu em frente à Escola Estadual Padre José Scampini, por volta das 18h, quando estudantes e outros participantes se reuniram no local.

A confusão foi dispersada, mas cerca de 40 pessoas voltaram a se aglomerar minutos depois na Avenida Marinha, próximo ao Centro Comunitário do bairro. O novo confronto durou pouco tempo, e os envolvidos se dispersaram antes de uma ação mais ampla das autoridades.

Nesta sexta-feira (12), a Polícia Militar informou que busca identificar os participantes e apurar os motivos da briga. A corporação também afirmou que haverá reforço no policiamento na região nos horários de saída da escola.

