Serviços crescem 5,7% em Mato Grosso do Sul em julho

Setor registra avanço de 15,9% em relação ao mesmo mês de 2024, segundo o IBGE

O setor de serviços de Mato Grosso do Sul apresentou crescimento de 5,7% em julho de 2025, em comparação com junho, conforme dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (12). Em junho, o índice já havia mostrado alta de 4,9%.

Na comparação com julho de 2024, o avanço foi ainda mais expressivo, atingindo 15,9%. No acumulado de janeiro a julho deste ano, o setor cresceu 4,8% frente ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a retração observada anteriormente (-3,0% em junho) diminuiu para -1,3% em julho.

Entre as unidades da federação, apenas 12 dos 27 estados registraram expansão em julho. Mato Grosso do Sul aparece entre os principais destaques positivos, ao lado de Rondônia (10,9%), São Paulo (1,7%), Paraná (1,7%) e Santa Catarina (0,9%).

No cenário nacional, o volume de serviços cresceu 0,3% no mês. Frente a julho de 2024, o setor avançou 2,8% no Brasil, com as maiores contribuições vindas de São Paulo (6,0%), Paraná (4,9%), Mato Grosso do Sul (15,9%) e Mato Grosso (6,2%). Em contrapartida, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia puxaram os índices para baixo.

