Carga de cocaína avaliada em R$ 75 milhões é apreendida

A Polícia Civil de Dourados, através do SIG (Serviços de Investigações Gerais), apreendeu na noite desta segunda-feira (26), 625 quilos e 800 gramas de cocaína. Parte da apreensão era de pasta base. De acordo com a Polícia Civil, a droga esta avaliada em R$ 75 milhões.

Os policiais chegaram a apreensão por meio de investigações que levaram a um lava-rápido, localizado no Jardim Márcia, zona leste da cidade. No local, encontraram uma pick-up Fiat/Strada, com 257 quilos de pasta base de cocaína. Ainda no lava rápido, os policiais identificaram um indivíduo que agia como segurança, realizando a guarda da droga.

Após algumas abordagens, a equipe descobriu que o entorpecente pertencia a um homem de 27 anos, morador da cidade de Dourados. Em sua casa, os policiais encontraram 368 quilos de cocaína, o que totalizava 625 quilos e 800 gramas de droga.

Segundo o delegado do SIG, a residência funcionava como entreposto da cocaína, trazida do Paraguai e armazenada em Dourados para depois ser enviada para os grandes centros consumidores do país.

A polícia também apreendeu um veículo Honda Fit que estava na residência do indivíduo.

