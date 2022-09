Em entrevista, Abel Ferreira diz que esposa ameaça vender um carro a cada expulsão

Além do futebol, o técnico palmeirense Abel Ferreira carrega outra paixão: carros clássicos. Em participação no podcast “Buzz Talk”, o treinador do Palmeiras falou sobre o apreço que tem por veículos, mas revelou que, se depender de sua esposa, sua coleção pode acabar. Isso porque, ela ameaça vender um automóvel a cada expulsão que ele sofrer.

No podcast, o técnico português conta que segue com o hobbie no Brasil, mas que a esposa está atenta às expulsões. “Comprei um aqui no Brasil que estou montando, é um Mustang 1966. Ela [Ana Xavier, sua esposa] ainda não fez isso aqui [no Brasil], mas ela diz que cada vez que eu for expulso vai vender um carro. Ela já fez isso lá em Portugal”, comenta Abel Ferreira.

O treinador também falou sobre como surgiu o amor entre ele e Ana Xavier. Atualmente com 43 anos, Abel afirmou que a relação entre eles começou quando ele tinha apenas 18.

“Eu comecei a namorar quando tinha 18 anos. Casei aos 27 e tenho 43 atualmente. Continuamos. Costumo dizer assim ‘se [a esposa] mandar bem, deixa mandar’. Ela estudava comigo na altura que eu nem era jogador, era só um moleque que procurava um sonho. Me ajudou e me ajuda em muitos momentos. É quem mais me suporta nos momentos difíceis e é quem mais exige de mim nos momentos de desvio”, afirmou o português.

Desde que chegou ao Palmeiras, no final de 2020, Abel Ferreira soma cinco expulsões diretas. O treinador português, inclusive, propôs um ‘pacto’ com a imprensa após seu último cartão vermelho, que foi recebido no clássico contra o Santos, no último dia 18. Ele afirmou que não falará mais sobre árbitros para evitar problemas.

*com informações da Folhapress

