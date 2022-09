Terça Otaku: que tal fazer um colorido Dango como lanche da tarde?

Nesta Terça Otaku, a gente decidiu fazer um doce muito visto em animes, o dango! Na verdade, este doce japonês tem umas seis variações diferentes, como por exemplo o mitarashi dango, que é a receita mais tradicional, com as bolinhas brancas cobertas de um molho agridoce ou o tsukini dango, que é feito para comemorar o Festival Jugoya.

Mas para esta terça-feira, foi escolhido o bocchan dango, a variedade que é composta por três bolinhas, uma rosa, pelo feijão azuki (ou feijão vermelho), uma bolinha amarelada ou branca, pelo ovo e outra verde, pelo chá verde. Esta versão é muito devorada por personagens de animes, enquanto descansam e tomam um cházinho para acompanhar. Então vamos aproveitar e fazer essa delícia para essa tarde meio chuvosa.

Dica: se você não quer utilizar ovo ou chá verde pra colorir o dango, dá pra utilizar corante alimentício, porém, aí o seu dango já pode ser chamado de hanami dango, já que não levaria ovo ou feijão vermelho. Nessa receita usaremos corante vermelho pra bolinha rosa e essência de baunilha pra bolinha amarelada.

Ingredientes

– 1/2 xícara de farinha de arroz;

– 1/2 xícara de farinha de arroz glutinoso;

– 1/2 xícara de fécula de batata;

– 1 xícara de açúcar branco;

– 1 xícara de água;

– 2 gotas de corante vermelho;

– 1/2 colher de sopa de chá verde em pó;

– Essência de baunilha.

Modo de preparo

– Em um recipiente comece a misturar as farinhas, a fécula, o açúcar e a água e mexa bem;

– Após terminar de misturar, divida a massa em 3 partes. Em uma pode colocar a essência de baunilha a gosto (mas não exagere para não correr o risco de alterar a cor); na outra parte coloque o corante vermelho e na última adicione o chá verde;

– Após colorir as três partes, leve para o microondas por 2 minutos na potencia máxima (cuidado para não ficar muito seco);

– Depois de retirar do equipamento, abra um pouco a massa com as mãos molhadas e divida em quantos pedaços quiser (esta receita pode render de 9 a 10 pedaços de cada cor);

– Após dividir, enrole os pedaços até formar as bolinhas e espete em pauzinhos de madeira (previamente molhados na água), na seguinte ordem: verde, branco e rosa;

– Depois de espetar as bolinhas, cozinhe em vapor durante 10 minutos.

Os dangos podem ser comidos na hora ou ser guardados em um recipiente fechado (não é recomendado levar a geladeira). Uma dica é cobrir o doce com uma pequena camada de xarope de açúcar ou algo do gênero para não ressecar.

Com informações do Partilhando a Mesa.

Confira também as outras receitas feitas para o Terça Otaku.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.