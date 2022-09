Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Heitor clama inocência. Bianca e Catarina se envergonham ao saber que foi o pai que mandou proibir a entrada de Calixto e Mimosa. Heitor grita que não quer mais se casar. Calixto fica muito decepcionado com o filho. Petruchio expulsa Heitor da fazenda. Cornélio manda Dinorá pentear os seus bigodes. Ela beija-o, mas ele continua humilhando-a. Dalva quer que a filha aceite a corte de Heitor. Catarina “entrega” Fábio. Lourdes e Bárbara espreitam e arrastam o falso mudo para casa. Marcela e Petruchio se encontram na igreja.

A Favorita

Cilene se justifica para Donatela dizendo que não sabia que Halley era filho dela quando o pegou para criar. Cilene diz que foi vítima de chantagem de Flora e que Donatela pode contar com ela em sua vingança. Halley pressiona Manu para dizer o que estava escrito na carta de Cilene. Dodi provoca uma discussão com Halley ao vê-lo conversando com Manu. Cilene revela a Donatela que Lara não é filha de Marcelo, mas de Dodi, e diz que Halley é o único herdeiro dos Fontini. Donatela conclui que Flora matou Marcelo para que ele não revelasse a verdade sobre Lara.

Mar do Sertão

Tertulinho interrompe a conversa de Candoca com Manduca, que acaba ouvindo, escondido, sobre a volta de Zé Paulino. Labibe oferece comida a Maruan. Manduca foge de casa e encontra Xaviera. Latifa se surpreende com Maruan. Timbó se dá conta de que Laura procura por Maruan. O carro de Xaviera quebra, e Manduca a convence a seguir pela mata. Candoca, Tertulinho e José encontrar rastros de Manduca e Xaviera. José e Tertulinho adentram a mata à procura de Manduca. Manduca conduz Xaviera até as terras de Timbó, e ambos são acolhidos por Tereza.

Cara e Coragem

Rebeca não consegue ficar muito tempo no abrigo. Chiquinho tem um pressentimento e pede para falar com a mãe. Gui aceita o namoro de Pat e Moa. Regina explica por que Martha não encontrou nada sobre as redes sociais de Caio e sugere que eles se encontrem. Danilo propõe colocar um detetive para encontrar a mãe de Rebeca. Paulo e Marcela se beijam. Bob encontra Olívia na companhia de dança. Danilo deixa Bob de castigo. Regina instrui Caio a fazer Martha se apaixonar por ele. Jéssica pergunta porque Anita quer se aproximar da família de Clarice.

Pantanal

Filó pede que José Leôncio não saia de casa. Juma sugere que Jove e os irmãos tirem a vida de Tenório. Alcides ameaça Solano, enquanto Zaquieu procura a arma no quarto do matador. Zuleica repreende Renato pelo assédio a Zefa. Alcides faz Solano refém e o leva para a fazenda de José Leôncio. Renato desmoraliza Zefa, e José Leôncio expulsa a moça de sua fazenda. Ari confirma para José Leôncio que não existe nada contra Solano registrado na polícia. José Leôncio diz aos filhos que deve desculpas a Tenório.

Poliana Moça

Pedro e Chloe perdoam Eugênia. Otto vai conversar com Glória sobre Tânia. Celeste encontra Tânia. A mãe tem febre e passa mal. Glória admite que pediu à Tânia, junto ao porteiro, monitorar a entrada de Otto. Éric e Poliana tentam se beijar, João chega e pede para conversar com Poliana. João afirma para a garota que terminou com Helena e percebeu que não a amava de verdade. Otto recebe a notícia que Tânia está internada no hospital. Lorena quer saber mais como é namorar. Helena e Song dão risada da menina.