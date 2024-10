DHPP investiga morte de homem encontrado em um quarto de hotel em Nova Andradina

A investigação da morte de Rodrigo Barbosa da Silva, de 38 anos, será investigada pela DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Campo Grande, devido a quantidade de celulares que foram encontrados junto ao corpo do homem.

O corpo da vítima foi encontrado no último dia 05, em um quarto de hotel em Nova Andradina por um colega de trabalho que estranhou ele não comparecer ao serviço.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a perícia científica estiveram no hotel e iniciaram as primeiras investigações do crime.

Segundo informações, Rodrigo trabalhava na campanha eleitoral de um dos candidatos à prefeitura da cidade.

Uma equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros) esteve na cidade para buscar o inquérito policial, os celulares e materiais de campanhas apreendidos que foram encontrados dentro do carro do homem.

