Mais de 100 presos são transferidos de presídio após motim

Foi encerrada na noite de ontem (23), o motim realizados pelos presos do Estabelecimento Pena de Cassilândia. Segundo informações da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), policias penais da Cope (Comando de Operações Penitenciárias) realizaram a intervenção no presídio e retomaram a ordem no local. Após a contenção, foi realizada a conferência geral dos internos.

A ação de contenção aconteceu por volta das 20h. Durante o motim não houve reféns e nem internos lesionados. A Agepen ainda confirma que foi um fato isolado no presídio de Cassilândia e que não houve reflexos em outras penitenciárias do Estado.

No momento a Agência realiza os levantamento dos danos causados no prédio onde se encontra o estabelecimento penal. Devido aos prejuízos causados pelo fogo, 107 presos foram transferidos para outras unidades prisionais, como medida de segurança e para a realização dos reparos estruturais necessários.

“Conforme informações já apuradas, o motim teve início após desavenças entre presos, que queimaram colchões para servirem como barreiras. A situação ficou restrita aos pavilhões, sendo preservadas as áreas administrativas e portaria.”, informa a Agepen em nota.

No presídio, mais de 200 internos cumpriam pena. As visitas de familiares, que ocorreriam no domingo estão suspensas.

Tentativa de negociação

Durante o motim que provocou um incêndio na Penitenciária de Cassilândia, na tarde desta quarta-feira (22), houve uma negociação com os presos fracassada, para o fim da rebelião, intermediado pelo Delegado de Polícia Civil, Rodrigo de Freitas e o Capitão da Polícia Militar, Jonas.

Ainda de acordo com a rádio do interior de MS, um ônibus escolar da Secretaria Municipal de Educação se deslocou ao endereço para a retirada de presos da unidade que tenham “bom comportamento”, até a solução do problema. No local também foi acionado o Corpo de Bombeiros de municípios vizinhos.

Entenda

Cerca de 40 presos iniciaram uma rebelião na Penitenciária de Cassilândia, distante 418 km de Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (22). De acordo com a Rádio Patriarca de Cassilândia, os presos atearam fogos em colchões e outros objetos e uma fumaça preta está saindo da unidade.

Ainda de acordo com a Agepen, o motim teria começado por “desavenças entre os presos”. Originalmente estabelecimento penal de segurança média foi construído para abrigar 80 internos, do sexo masculino, que cumprem pena em regime fechado, mas estaria sofrendo com uma superlotação, segundo o site Cassilândia Notícias.

Com informações dos repórteres João Santana Fernandes e Mariely Barros.

