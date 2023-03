Presos iniciam rebelião em presídio de Cassilândia e ateiam fogo em colchões

Cerca de 40 presos iniciaram uma rebelião na Penitenciária de Cassilândia, distante 418 km de Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (22). De acordo com a Rádio Patriarca de Cassilândia, os presos atearam fogos em colchões e outros objetos e uma fumaça preta está saindo da unidade.

Por segurança, equipes da Polícia Militar e Civil isolaram o entorno da unidade penitenciária, que fica localizada na Rua Ademar Pereira de Camargo, da Vila Pernambuco. Conforme divulgado os presos teriam saído das celas e estariam no pátio da penitenciária, queimando seus objetos pessoais e colchões.

Em nota, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) afirmou que forças de segurança estão atuando em conjunto para controlar a situação, e que não há reféns. Segundo a instituição que administra as penitenciárias do Estado, todas as demais providências necessárias estão sendo adotadas para controlar a situação.

Ainda de acordo com a Agepen, o motim teria começado por “desavenças entre os presos”. Originalmente estabelecimento penal de segurança média foi construído para abrigar 80 internos, do sexo masculino, que cumprem pena em regime fechado, mas estaria sofrendo com uma superlotação, segundo o site Cassilândia Notícias.

