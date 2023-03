Convocada suplente Gleice Jane para assumir

A professora Gleice Jane Barbosa, primeira suplente do PT, deverá assumir a cadeira da Assembleia Legislativa em até 45 dias. Ela foi convocada ontem (22), pelo presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP), que fez a leitura da vacância durante a sessão.

A professora Gleice Jane Barbosa, primeira suplente do PT, deverá assumir a cadeira da Assembleia “Dos dispositivos do regimento convoca a senhora Gleice Jane, primeira suplente, para comparecer a esse legislativo para assumir a vaga aberta”, disse o parlamentar A vaga foi ocasionada pela morte do deputado Amarildo Cruz, dia 17 de março. De atestado médico por 120 dias, da rede estadual de ensino, para tratar uma doença autoimune, Gleice Jane deve assumir na segunda quinzena de abril.

Conforme o regimento interno da Casa de Leis, “o suplente convocado para substituição ou para o preenchimento definitivo de vaga terá, a fim de tomar posse, o prazo de trinta dias, prorrogável por metade desse tempo, pela Mesa, a requerimento escrito do interessado”.

Gleice Jane, está afastada das atividades em sala de aula, devido à síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio autoimune, em que o sistema imunológico do corpo ataca parte do sistema nervoso.

A Mesa Diretora da Assembleia iniciou os trâmites de convocação após receber documentos, como a certidão de óbito do deputado Amarildo Cruz e posteriormente declarar, de forma oficial, a vacância do cargo que era de Amarildo Cruz, convocando a professora Gleice Jane.

