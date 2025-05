Homem é preso em flagrante após espancar companheira em Paranaíba

Vítima foi socorrida com ferimentos no pescoço, cabeça e abdômen; agressões teriam sido cometidas com barra de ferro

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (26) em Paranaíba suspeito de submeter sua companheira a uma sequência de agressões físicas que se estenderam por toda a madrugada. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da Primeira Delegacia de Polícia da cidade.

Segundo a vítima, as agressões começaram ainda no domingo (25) e só terminaram por volta das 6h da manhã, quando o autor deixou a residência para ir trabalhar. Com dores e ferimentos visíveis, ela procurou atendimento na Santa Casa de Paranaíba, onde relatou ter sido atingida por diversos golpes, incluindo pancadas com uma barra de ferro na região abdominal e torácica. Ela também apresentava marcas no pescoço e na cabeça.

Após ser acionada pela Primeira Delegacia, a equipe da DAM foi até o hospital para ouvir a vítima e registrar as lesões com a autorização dela. Na sequência, os policiais localizaram o suspeito em frente à casa onde o casal vivia. Ele foi abordado e recebeu voz de prisão.

O homem, que já cumpria pena em regime de monitoração eletrônica, foi conduzido até a Delegacia da Mulher, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

