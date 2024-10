Mãe vê filho morrer atropelado em rodovia de Paranaíba

Um jovem morreu após ser atropelado por um carro na noite de sexta-feira (18), na rodovia próxima ao posto fiscal Alencastro, em Paranaíba. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19h, quando a vítima empurrava uma bicicleta no acostamento da via.

O condutor do veículo relatou que o acidente aconteceu de forma repentina. Ele afirmou que viu apenas um vulto surgindo em sua frente, seguido por um forte impacto na lateral direita do carro. Ao sair do veículo, o motorista encontrou o jovem caído no chão, já sem vida, com sua mãe chorando ao lado.

De acordo com a mãe, ela estava caminhando com o filho pelo acostamento quando ele mencionou que iria parar para fazer xixi. Ela continuou andando e, logo em seguida, ouviu o som do impacto. Com a força da batida, o jovem foi arremessado e não resistiu aos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que a vítima sofreu um traumatismo craniano. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na delegacia de Paranaíba, e as circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

