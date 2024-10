Jaraguari terá sessão de cinema ao ar livre neste sábado

Serão exibidos 4 curtas-metragens produzidos em Mato Grosso do Sul na praça Demétria Veiga

A TransCine – Cinema em Trânsito – coloca o pé na estrada com o novo projeto “Vizinhança na Praça”, que vai percorrer sete cidades de Mato Grosso do Sul, levando cinema ao ar livre e gratuito. A primeira parada será em Jaraguari, neste sábado (19), às 19h na Praça Demétria Veiga, onde quatro filmes sul-mato-grossenses serão exibidos, proporcionando uma noite de cultura e entretenimento. O evento contará ainda com pipoca, refrigerante e intérprete de Libras, garantindo acessibilidade para todos.

Segundo Lucas Arruda, jornalista e um dos idealizadores do projeto, o projeto marca a primeira vez que o coletivo de cinema percorre tantos municípios em um só projeto. “Nós até já saímos de Campo Grande em outros momentos, mas agora estamos exibindo 28 filmes por 7 cidades, finalizando na Capital. Isso é muito importante para divulgar o cinema local, formar público e levar a experiência para pessoas que nunca tiveram acesso ao cinema aqui no Estado”, pontua.

Em Jaraguari, no dia 19 de outubro, estarão em cartaz os seguintes filmes: Cinzas do Pantanal, de Mariana Marques (animação); A Mágica do Lambe Lambe, de Marinete Pinheiro e Rachid Waqued (documentário); Sem Paralelo, de Andréa Freire (documentário); e Tá Sabendo?, de Lucas Verão (ficção).

Posteriormente, o coletivo irá circular também pelas cidades de Terenos (26.10), Nova Alvorada do Sul (9.11), Rochedo (15.11), Ribas do Rio Pardo (23.11), Sidrolândia (30.11) e, encerrando o ciclo, Campo Grande (7.12). As exibições acontecerão às 19h e incluirão uma seleção de 28 filmes regionais, divididos em categorias que vão de documentários a animações, proporcionando uma experiência cinematográfica diversa e envolvente.

Mariana Marques, cineasta e autora do filme “Cinzas do Pantanal”, que será exibido em Jaraguari, reforça a importância desta iniciativa. “Mostrar que Mato Grosso do Sul tem produção de cinema é fundamental, mas mais do que isso, o projeto conecta o público à classe artística local. Há cachê para exibição das obras, o que valoriza o trabalho autoral e coloca a cultura no patamar de valor que ela merece, porque é algo essencial à população”.

Os filmes foram cuidadosamente selecionados por meio de uma curadoria que contemplou a diversidade de gêneros e formatos. “Dividimos os 28 filmes entre documentários, ficção, animações e experimentais, pensando nas histórias que mais têm a ver com cada cidade e criando uma programação equilibrada”, explicou Lucas.

Exibições que para serem efetivadas contam com uma logística complexa na produção. “A equipe de viagem é composta por 8 pessoas e já estamos trabalhando nisso desde agosto. Tivemos que resolver muitas questões logísticas, como definir espaços, falar com prefeituras e garantir a segurança, pois algumas cidades têm estradas complicadas para dirigir à noite. Esse projeto só sai do papel graças ao incentivo financeiro do governo federal, e é muito bacana que possamos levar essa experiência para o público”, enfatiza Lucas.

O projeto é realizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo, via Ministério da Cultura e Governo Federal, com edital promovido pela FCMS – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, órgão vinculado Governo do Estado.

Com informações da assessoria de comunicação

