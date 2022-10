MS registra três mortes e mais 72 novos casos de Covid-19 em uma semana

Os casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul tiveram um recuo nos últimos sete dias, porém o número de mortes teve leve aumento. O Estado contabilizou 72 novos casos e três mortes pelo novo coronavírus., no novo boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta terça-feira (18). No último boletim, publicado no dia 12 de outubro, a média de casos era maior, com 149 registros, porém houve apenas uma morte no Estado.

De acordo com o documento, os novos óbitos aconteceram entre os dia 1 e 13 de outubro e eram de dois homens, um de 78, morador de Fátima do Sul, que tinha diabetes e hipertensão , um de Campo Grande, de 85 anos, que sofria de doença cardiovascular crônica. A terceira morte foi de uma mulher, de Nova Andradina, que também estava com doença neurológica crônica e obesidade. Com isso, o Estado já contabiliza 581.565 contaminações e 10.841 de óbitos em decorrência da doença.

Quatro estão hospitalizados por conta da doença, todos na rede pública: três em leitos de UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) e um em leito clínico. E 1.014 estão em isolamento domiciliar. Até o momento, 95,72% da população vacinável (com cinco anos ou mais) de Mato Grosso do Sul tomou pelo menos uma dose da vacina.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 segue aberta para toda a população em mais de 40 pontos de Campo Grande. Em todo o município

A 4ª dose da vacina contra a Covid-19 está liberada para o público alvo de pessoas com 35 anos ou mais, contudo, a vacina só poderá ser aplicada na população que recebeu a 3ª dose com o intervalo de quatro meses.

O primeiro reforço pode ser aplicado em toda a população com 12 anos ou mais, obedecendo o mesmo intervalo, ou em quem tem 18 anos ou mais com imunocomprometimento – para este público é necessário um intervalo de 28 dias da segunda dose.

Crianças de três a cinco anos que ainda não recebeu nenhuma dose contra Covid também podem tomar a vacina, assim como quem já cumpriu o intervalo recomendado pelo fabricante de cada uma das vacinas.

Com informações da repórter Lethycia Anjos.

