Projeto deve conscientizar crianças da Capital sobre bem estar animal

Será realizado nesta quinta-feira (20) mais uma edição da ação “Esta comunidade é o Bicho”, promovida pela Subea (Subsecretaria de Bem-Estar Animal) que busca conscinetizar a população da Capital sobre cuidados com animais, maus-tratos e abandono. A iniciativa acontece à partir das 17 horas na Rua Acaia, nº 900, no Jardim Tarumã.

A ação é voltada principalmente para conscientizar crianças e adolescentes sobre temas relacionados ao bem-estar animal e situação de maus tratos contra os animais. Entre os tópicos abordados estão questões como cuidados com alimentação, vermifugação, castração, adoção responsável, vacinação e mais.

Mas não é só isso. Para atrair a população, a Subsecretaria alia o programa de educação animal com cultura e lazer, com programação ao ar livre, exibição de vídeos sobre o tema e uma sessão de cinema para os participantes.

De acordo com o diretor adjunto da Subea, Bruno Nóbrega, o intuito é conscientizar crianças e adolescentes sobre a posse responsável, maus tratos, importância da castração e principalmente evitar o abandono. “A nossa intenção é levar para essas crianças essa cultura de preservar, de cuidar, de chamar a atenção dessas pessoas que de repente não tem ou não sabem como tratar um animalzinho, dar a missão desde pequeno a cuidar mais dos animais”.

Nóbrega ainda ressalta que a maioria das denúncias de maus-tratos e abandono chegam das regiões mais carentes de Campo Grande. “Nós recebemos uma média de 15 a 20 denuncias diárias sobre abandono e maus tratos e a maioria vem dessas comunidades carentes por isso a importância de mostrar o bem estar animal para eles”, explica.

A sessão de cinema também é uma importante ferramenta as crianças e adolescentes no evento, de acordo com Nóbrega. “A gente leva um pouco de cultura para essas crianças, muitas delas nunca foram no cinema e a gente acaba propiciando a eles essa emoção de ver um filme em uma tela grande, de ter uma pipoca, um refrigerante. Eles tem essa vivência de estarem no cinema”.

Para os interessados em levarem o programa até a sua região ou bairro, a Subea disponibiliza um agendamento prévio, pelo telefone 2020-1397 (Gerência de Promoção da Saúde Animal) ou pelo email [email protected]

