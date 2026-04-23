Mãe matou recém-nascido encontrado em lixeira aponta investigações

A investigação da Polícia Civil indica que a mãe do recém-nascido encontrado morto em uma lixeira, em Ponta Porã, teria matado a criança logo após o parto. O caso, inicialmente registrado como morte a esclarecer, passou a ser tratado como infanticídio.

Segundo as informações do caso, a principal suspeita é uma adolescente de 17 anos, que ainda não foi localizada para prestar depoimento. Segundo a polícia, já há elementos reunidos durante as diligências que apontam que foi ela quem tirou a vida do bebê. Apesar disso, a versão da jovem é considerada fundamental para o avanço e conclusão da investigação.

Na quarta-feira (22), um jovem se apresentou espontaneamente à delegacia afirmando acreditar ser o pai da criança. Ele foi ouvido e, de acordo com a Polícia Civil, não há indícios de envolvimento dele no crime.

As primeiras informações apontam que a criança era do sexo masculino, pesava cerca de 4,2 quilos e apresentava características de nascimento saudável. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exames periciais.

A Polícia Civil segue em buscas para localizar a adolescente e concluir o inquérito. Por envolver menor de idade, parte dos detalhes do caso permanece sob sigilo.