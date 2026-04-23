Clube Sesc de Leitura discute clássico sobre eleições e corrupção neste sábado (25)

Encontro gratuito aborda obra de 1956 e propõe reflexão sobre política no Brasil

O Sesc MS promove neste sábado (25) mais uma edição do Clube Sesc de Leitura, em Campo Grande. Desta vez, o encontro será dedicado à obra Vila dos Confins, do escritor Mário Palmério, lançada em 1956.

O livro retrata o cenário político no interior de Minas Gerais nas primeiras décadas do século XX, abordando temas como disputas eleitorais, autoritarismo e práticas de corrupção por meio da ficção marcada por ironia.

A mediação ficará por conta do escritor Henrique Pimenta e do psicanalista Marcelo Bueno. A proposta é promover reflexão e debate a partir da obra, conectando os temas abordados com discussões contemporâneas.

A participação é gratuita e aberta ao público interessado em literatura. O encontro acontece às 14h, no foyer do Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200, no Centro.

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