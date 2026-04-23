MS tem 4,1 mil casos prováveis de dengue e mantém vacinação para público jovem

Boletim também confirma 597 diagnósticos da doença e nenhum óbito no Estado

Mato Grosso do Sul já contabiliza 4.187 casos prováveis de dengue em 2026, com 597 confirmações até o momento, segundo boletim da 15ª semana epidemiológica divulgado nesta quinta-feira (23) pela SES. Não há mortes registradas nem em investigação.

Apesar do número de notificações, parte dos municípios apresenta baixa incidência recente. Nos últimos 14 dias, cidades como Corumbá, Pedro Gomes, Santa Rita do Pardo, Inocência, Batayporã, Ladário, Bonito, Jardim, Nioaque, Camapuã, Rio Brilhante, Aquidauana, Três Lagoas e Dourados registraram menor número de casos confirmados no período.

A vacinação segue em andamento para o público-alvo. De acordo com a SES, 223.322 doses já foram aplicadas, de um total de 241.030 enviadas ao estado pelo Ministério da Saúde. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses.

A imunização é destinada a crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária com maior número de hospitalizações pela doença.

O boletim também traz dados sobre chikungunya, que soma 7.599 casos prováveis e 3.490 confirmações em 2026. A doença já causou 13 mortes no estado, além de dois óbitos em investigação.

A Secretaria de Estado de Saúde orienta a população a evitar automedicação e procurar atendimento em unidades de saúde ao apresentar sintomas como febre, dores no corpo e manchas na pele.

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