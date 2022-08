Mãe é suspeita de matar filha de um ano e meio antes de tirar própria vida

Em Puerto Suárez, cidade que faz fronteira com Corumbá, a polícia suspeita que uma mãe, de 21 anos, tenha matado enforcada sua filha de um ano e seis meses. A mulher teria tirado a própria vida após o crime. A informação foi confirmada hoje (17), pelo Promotor Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

“Uma vez que o Ministério PúbliPco tomou conhecimento do fato, procedeu imediatamente a busca no local, realizou perícia nos corpos, além de ouvir familiares e outras situações que ajudem a esclarecer o caso. O Ministério Público iniciou a investigação pelo crime de Infanticídio e Homicídio/Suicídio, que será confirmado ou descartado à medida que o processo avançar”, disse Mariaca.

Segundo o Diário Corumbaense, o promotor encarregado do caso, Freddy Durán destacou que o fato ocorreu ontem (16), em uma casa no bairro San Jorge, em Puerto Suárez. Tudo indica que a mulher teria amarrado duas cordas em uma viga no banheiro de sua casa, pendurado a filha e posteriormente, teria se suicidado.

A Polícia, na presença do promotor, realizou a remoção dos corpos para o Hospital San Juan de Dios. Logo depois, os corpos foram levados para Santa Cruz de La Sierra, para a autópsia.

Segundo familiares da mulher, ela havia se separado do pai da bebê há um mês. O Ministério Público intimou toda a família para prestar depoimento.

