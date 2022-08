Etanol é encontrado a R$ 3,89 e gasolina a R$ 4,99 em Campo Grande

A mais nova pesquisa do Procon/MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor/MS) apontou os preços de combustíveis em 15 postos de Campo Grande localizados na região da saída para São Paulo. A pesquisa foi realizada no dia 15 de agosto.

Dos oito produtos verificados, o etanol apresentou maior variação (10,28%) com pagamento no dinheiro e no débito. No Auto Posto Monções (Platinam), localizado no quilômetro 484 da rodovia BR-163, área rural, foi encontrado a R$ 4,29 o litro, enquanto no Posto Perorado, na rua Spipe Calarge 1.441, vila Portinho Pace, o preço é R$ 3,89 por litro.

Já a gasolina normal, o preço mais barato foi visto no Posto Katia Locatelli, também na BR-163, onde o litro combustivel é ofertado a a R$ 4,99. Mais próximo a este valor, está o Posto Petroradio, a R$ 5,05 na rua Spipe Calarge, nº 1.441, região da Vila Portinho Pache.

Enquanto a gasolina aditivada é encontrada a R$ 5,13 no Posto São Cristovão III, também localizado na rua Spipe Calarge, nº 1.658, dentro da do bairro Vila Carlota. Confira a PESQUISA completa.

O diesel S500 aditivado teve a menor variação (0,72%) para pagamento no dinheiro. O maior valor encontrado, por litro, foi R$ 6,99, no Posto Cidade Morena (avenida Eduardo Elias Zahran, 1.727) e o menor, R$ 6,94, no Posto Sem Limite (avenida Costa e Silva 930).

É oportuno destacar que os valores sem variação, que constam na planilha, foram comercializados em apenas dois estabelecimentos: Posto Cidade Morena e Posto sem Limite.

O Procon Estadual, órgão integrante da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho), esclarece que estes preços podem ter sofrido redução, uma vez que que os valores passam por alterações nos últimos dias.