Mãe é presa por homicídio e maus-tratos, e bebê de 1 ano e 4 meses é entregue ao Conselho Tutelar em Dourados

Uma mulher foi presa na noite de sábado (10) durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva, incluindo um por homicídio, em Dourados, a 239 km de Campo Grande. A prisão ocorreu após a Guarda Municipal ser acionada para apurar uma denúncia de maus-tratos contra a filha da suspeita, uma criança de apenas 1 ano e 4 meses de idade.

Segundo o boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar solicitou apoio da Guarda após relatos de que a criança estaria em situação de risco. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mulher sentada na calçada com a criança no colo. Durante a abordagem, foi constatado que a mulher apresentava sinais evidentes de embriaguez, forte odor etílico, fala alterada, dificuldades para se locomover e comportamento agressivo.

Testemunhas e os próprios guardas relataram que a mãe manuseava a criança de forma desajeitada, a ponto de quase deixá-la cair no chão. Questionada, ela admitiu ter consumido cerveja em um bar próximo.

Durante a verificação de antecedentes criminais, os agentes constataram que havia dois mandados de prisão em aberto contra a mulher, sendo um deles por homicídio. Diante dos fatos, ela foi presa e levada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, junto com a filha, que seguiu no banco dos passageiros da viatura. Ambos não apresentavam lesões visíveis.

Na delegacia, os mandados foram oficialmente cumpridos, e a criança foi entregue ao Conselho Tutelar, que agora irá avaliar o encaminhamento à rede de proteção e acolhimento infantil do município.

O caso foi registrado como “maus-tratos qualificado”, crime agravado por ter sido praticado contra uma criança com menos de 14 anos de idade. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais