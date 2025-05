Dia D de Vacinação contra a Gripe imuniza mais de 5 mil pessoas em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande vacinou 5.117 pessoas contra a Influenza nesse sábado (10), durante o Dia D de Vacinação, como parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, promovida pelo Ministério da Saúde. Os números ainda são parciais, pois algumas unidades seguem contabilizando as doses aplicadas.

Ao todo, 16 pontos de vacinação foram mobilizados em toda a capital sul-mato-grossense. Nas Unidades de Saúde da Família (USFs), foram registradas 1.378 doses aplicadas. Já os dois pontos de drive-thru concentraram a maior parte da demanda: 1.739 pessoas foram vacinadas no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, e 2.000 doses foram aplicadas no Corpo de Bombeiros Militar, no Centro, com apoio da Secretaria de Estado de Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforçou a importância da mobilização diante do aumento nos casos de síndromes respiratórias. “Estamos enfrentando um período crítico, e a vacinação é uma das ferramentas mais eficazes para reduzir internações e proteger vidas. O engajamento da população é fundamental para atravessarmos esse momento com mais segurança”, destacou.

Já a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental da Sesau, Veruska Lahdo, ressaltou a ampliação das estratégias para facilitar o acesso da população à imunização. “Sabemos que muitas pessoas só conseguem buscar atendimento aos fins de semana. Por isso, retomamos o drive-thru e abrimos unidades em todas as regiões. A vacina é segura, eficaz e salva vidas”, afirmou.

A vacinação contra a gripe continua neste domingo (11), das 8h às 17h, exclusivamente no drive-thru do Parque Ayrton Senna. O local conta com cinco guichês de atendimento para veículos e estrutura adequada para pedestres. O acesso é pela Rua Jornalista Valdir Lago, nº 512, com saída pela Avenida Ezequiel Ferreira Lima.

A vacina contra a Influenza é indicada para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Durante a semana, a campanha segue normalmente nas 74 USFs (Unidades de Saúde da Família) de Campo Grande.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram