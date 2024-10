Mãe é presa depois de deixar filha com desconhecidas e sair durante a madrugada

Na noite do último domingo(27), uma mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz por deixar sua filha de 6 anos com duas desconhecidas e sair sem avisar em Aral Moreira.

Segundo informações da polícia, a mãe teria saído do local por volta das 23h30, ao entrar em um veículo sem informar as responsáveis temporárias pela menina.

Na tarde do dia seguinte, a mãe foi à Delegacia alegando o desaparecimento da filha e informou que suspeitava que a criança estivesse com um conhecido que também havia estado no local na noite anterior.

O homem, por sua vez, já havia procurado a Polícia Militar na madrugada de 28, afirmando estar com a menina e relatando que desconhecia o paradeiro da mãe. Ele relatou que, após a saída da mãe, as duas mulheres recusaram-se a permanecer com a criança, orientando-o a levá-la.

A Polícia Militar recomendou que o homem procurasse o Conselho Tutelar local. Ele tentou contato com a mãe, mas sem sucesso, e decidiu cuidar da criança até que ela fosse localizada.

Após a mãe fornecer o contato do homem, a Polícia Civil conseguiu localiza-lo e ele se apresentou à Delegacia com a menina, confirmando sua versão dos fatos. Em depoimento, a mãe admitiu que havia saído para encontrar-se com outra pessoa, deixando a criança sob os cuidados das duas desconhecidas.

O pai da criança foi acionado e assumiu a guarda, comprometendo-se a regularizar os documentos necessários junto ao Conselho Tutelar. O delegado titular determinou a prisão em flagrante da mulher por abandono de incapaz.

O caso segue em investigação para esclarecer todos os detalhes do caso.

